Порошенко анонсував створення нового міністерства

Президент України Петро Порошенко виступає з ініціативою розглянути можливість створення в Україні міністерства з питань ветеранів, про це повідомляє Інтерфакс – Україна.

«Хочу звернутися до Верховної Ради та уряду з дорученням проаналізувати можливість створення міністерства ветеранів, адже саме на їх прикладі мають виховуватися майбутні покоління захисників Вітчизни», – сказав П.Порошенко під час робочої поїздки до Сум у середу.

За словами глави держави, потрібно зробити все можливе для того, щоб ветерани відчували свою захищеність з боку держави.

«За 2,5 роки в АТО узяли участь 300 тис українських воїнів. Хочу подякувати кожному ветерану АТО», – сказав П.Порошенко.

Фото: 5 канал