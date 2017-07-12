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Порошенко анонсував створення нового міністерства

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Президент України Петро Порошенко виступає з ініціативою розглянути можливість створення в Україні міністерства з питань ветеранів, про це повідомляє Інтерфакс – Україна.

«Хочу звернутися до Верховної Ради та уряду з дорученням проаналізувати можливість створення міністерства ветеранів, адже саме на їх прикладі мають виховуватися майбутні покоління захисників Вітчизни», – сказав П.Порошенко під час робочої поїздки до Сум у середу.

За словами глави держави, потрібно зробити все можливе для того, щоб ветерани відчували свою захищеність з боку держави.

«За 2,5 роки в АТО узяли участь 300 тис українських воїнів. Хочу подякувати кожному ветерану АТО», – сказав П.Порошенко.

Фото: 5 канал

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