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На Львівщині правоохоронці викрили черговий маковий город

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Поліцейські виявили незаконний посів маку на присадибній ділянці мешканця одного з сіл Городоцького району. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Працівники Городоцького відділення поліції у рамках оперативно-профілактичного відпрацювання «Мак», що триває на території Львівської області, виявили незаконний посів маку на присадибній ділянці.

Встановлено, що 56-річний мешканець одного з сіл району засіяв власну присадибну ділянку маком та вирощував його. Правоохоронці вилучили з ділянки більше двохсот рослин снотворного маку.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі.

 

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