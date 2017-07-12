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На Львівщині чоловік вирощував на присадибні ділянці коноплю

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На Львівщині 11 липня поліцейські виявили на присадибній ділянці 25-річного мешканця одного з сіл району незаконний посів нарковмісних рослин конопель. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Правоохоронці вилучили з ділянки одинадцять нарковмісних рослин, а також пакет з висушеними рослинами, схожими на коноплі та саморобний пристрій для вживання наркотичних речовин. Усе вилучене поліцейські скерували на експертизу. Як пояснив господар ділянки, рослини він вирощував для власного використання.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі. Проводиться досудове розслідування.

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