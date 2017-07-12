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На Львівщина корова травмувала 3-річну дівчинку

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На Радехівщині корова травмувала дитину. Трирічна дівчинка з тілесні ушкодженнями була доставлена до центральної районної лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Радехівське відділення поліції 11 липня близько 16.00 надійшло повідомлення з районної лікарні про те, що до них доставлена 3-річна мешканка одного із сіл. У дівчинки медики діагностували тупу травму живота.

Правоохоронці попередньо встановили, що тілесні ушкодження дитині заподіяла корова. За словами бабці потерпілої, тварина штовхнула онучку, яка каталася на велосипеді, внаслідок чого вона впала на землю і травмувалася.

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