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Мешканців Львівщини запрошують на активну мандрівку до скельної фортеці «Тустань»

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Туристична мандрівка до скельної фортеці «Тустань», а також так званого Карпатського моря відбудеться у суботу, 22 липня. Долучитись до екскурсії можуть всі охочі за умови попередньої реєстрації. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Кількість місць обмежена. Інформація стосовно вільних місць, та кількості зареєстрованих осіб буде відображатись на сторінці Lviv Region та в соціальній мережі FB.

Мандрівники відвідають скельну фортецю «Тустань», дивовижно красивий Національний природний парк «Сколівські Бескиди», Карпатське море та осередок гірських провідників «Ровінь». В подорожі поєднаються і переїзд автобусом, і піші прогулянки.

«Часто ми шукаємо вражаючих емоцій від мандрівок далеко від рідного дому, не помічаючи того, що зовсім поряд. Важливо зрозуміти, що ті жадані емоції та враження можна знайти прямісінько під боком. Виділити один день для мандрівки своїм регіоном, без сумніву, до снаги кожному. Суть невеличких подорожей, полягає в тому, аби побачити та передовсім зрозуміти, чим багатий наш край. Такі подорожі змінюють сприйняття власного дому. Такі мандрівки надихають та переконують, що все у нашої країни є – треба лише уважніше придивитись і щиро захотіти це побачити. Відтак, в шаленому ритмі повсякденних буднів можна спланувати незабутню мандрівку із друзями та рідними на вікенд та водночас зарядитись позитивними емоціями» – зазначила начальник Управління туризму та курортів облдержадміністрації Наталя Табака.

Виїзд зі Львова о 08:00 год від вул. Винниченка, 18. Повернення до Львова – цього ж дня орієнтовно 21:00 год.

Зареєструватись можна за посиланням. Кошти за переїзд та харчування оплачують учасники заходу – вартість поїздки 200 грн.

Фото: ЛОДА

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