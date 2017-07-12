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Львівщина приймає чемпіонат України зі спортивного орієнтування на велосипедах

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14-16 липня в смт Брюховичі та Рясне-2 проляжуть траси чемпіонату України зі спортивного орієнтування на велосипедах. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Програма змагань:

14 липня – о 16:00 год. старт змагань на середній дистанції в заданому напрямку, смт. Брюховичі,

15 липня – об 11:00 год. старт змагань на марафонській дистанції в заданому напрямку, смт. Брюховичі;

16 липня – об 11:00 год. старт змагань на короткій дистанції в заданому напрямку, мікрорайон Рясне-2.

Головний суддя змагань – суддя національної категорії Роман Чепіль (м. Львів).

 

 

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