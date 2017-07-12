Голова ЛОДА про акцію із наліпками для сортування сміття: «Те, що зараз робить ЛМР – профанація»

Акція із сортуванням сміття у Львові, яку розпочала Львівська міська рада, – це профанація та дискредитація. Оскільки система сортування ТПВ може запрацювати лише після очищення міста Лева від непотребу. Про це на своїй Facebook-сторінці написав голова Львівської ОДА Олег Синютка, передає Львівський портал.

«Повноцінно запрацювати система сортування сміття зможе після очищення Львова. Те, що зараз робить Львівська міська влада – це профанація та дискредитація. Лише при системному вивозі ТПВ, який ми налагодимо, зможемо говорити про роздільне збирання відходів», – написав він.

Додамо, що львівська мерія активно поширює інформацію про сортування відходів. Зокрема, сортування передбачає чотири категорії: органічні відходи; змішані відходи; пластик; скло. Відповідні наліпки-маркування вже почали розклеювати на сміттєвих баках у Львові.

Також нагадаємо, що Львівська міська рада Львова передала повноваження управління твердими побутовими відходами та усіма пов’язаними із цим питаннями Львівській ОДА.