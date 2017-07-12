У Львові завтра проведуть акцію «Зберегти Ryanair»

Завтра, 13 липня, о 18.00 на території паркінгу біля «Арени Львів» проведуть акцію «Зберегти Ryanair». Про це у соцмережах повідомляють організатори.

У четвер, 13 липня, о 18.00 автомобілістів закликають приїхати на паркову стадіону.

«500 автомобілів потрібно, щоб на парковці «Львів Арени» сформувати назву ірландської компанії, яку буде видно з повітря…Своєю акцією ми хочемо донести центральній владі нашу позицію та змусити її знайти способи залишити Ryanair в Україні», – наголошують ініціатори.

«Приїдь на годину, аби мати можливість літати завжди! Ryanair та інші лоукости стали символом права людини на доступну мандрівку. Українці змушені літати цими ж лоукостами, але з інших країн. Сьогодні час це змінити .

Прем’єру та Президенту треба зробити особистий вибір: ви на стороні олігархату чи своїх громадян.

Для України критично важливі нові інвестори: як символ довіри та підтримки. А відхід інвесторів – це підсумок роботи уряду», – зазначають організатори акції.

Фото: соцмережі