ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові завтра проведуть акцію «Зберегти Ryanair»

|

Завтра, 13 липня,  о 18.00 на території паркінгу біля «Арени Львів» проведуть акцію «Зберегти Ryanair». Про це у соцмережах повідомляють організатори.

У четвер, 13 липня, о 18.00 автомобілістів закликають приїхати на паркову стадіону.

«500 автомобілів потрібно, щоб на парковці «Львів Арени» сформувати назву ірландської компанії, яку буде видно з повітря…Своєю акцією ми хочемо донести центральній владі нашу позицію та змусити її знайти способи залишити Ryanair в Україні», – наголошують ініціатори.
«Приїдь на годину, аби мати можливість літати завжди! Ryanair та інші лоукости стали символом права людини на доступну мандрівку. Українці змушені літати цими ж лоукостами, але з інших країн. Сьогодні час це змінити .

Прем’єру та Президенту треба зробити особистий вибір: ви на стороні олігархату чи своїх громадян.

Для України критично важливі нові інвестори: як символ довіри та підтримки. А відхід інвесторів – це підсумок роботи уряду», – зазначають організатори акції.

Фото: соцмережі

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Highway to hell: жорстокі реалії приміських електричок
Катерина РОДАК, Львівський портал
Highway to hell: жорстокі реалії приміських електричок

Коли на вулиці – середина літа, сонце припікає до 30 градусів, а тобі доводиться втискатися у забиті вагони приміських п...

Зазіхнули на святе. Львів може зостатися без «Русалки» або як у Львові намагаються знищити музей Шашкевича
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Зазіхнули на святе. Львів може зостатися без «Русалки» або як у Львові намагаються знищити музей Шашкевича

Напевно чи не кожен, проїжджаючи вулицею Коперника у Львові, зачаровувався блакитною бароковою  дзвіницею колишньої Свят...

Великолюбінський спиртзавод: порізати на брухт не можна залишити
Андрій КОТЕНСЬКИЙ, Львівський портал
Великолюбінський спиртзавод: порізати на брухт не можна залишити

На Львівщині не працює 8 із 11 спиртзаводів, які колись були провідними джерелами наповнення місцевих бюджетів. Частину ...

За музику сплачено
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
За музику сплачено

Останнім часом в ЗМІ все частіше з'являється інформація про те, що когось змушують заплатити космічний штраф за порушенн...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів