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Для учасників АТО та родин Героїв Небесної Сотні виділили майже 600 тисяч гривень

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З обласного бюджету на реалізацію Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні виділили 593,5 тисячі гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Як повідомили в департаменті фінансів облдержадміністрації, ці кошти дозволять виплатити одноразову адресну допомогу 62 воїнам з числа демобілізованих із зони АТО (по 3 тис грн) та щомісячні соціальні виплати – 163 дітям загиблих (померлих) учасників АТО та Героїв Небесної Сотні (по 2,5 тис грн).

Усього з початку року з обласного бюджету на виплату одноразової допомоги демобілізованим із зони АТО виділили 1950 тис грн, щомісячної соціальної виплати дітям загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції та Героїв Небесної Сотні – 3544,6 тис грн.

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