Директору підприємства за розтрату державного майна «світить» до 12 років тюрми

У Львові судитимуть директора одного із підприємств за розтрату державного майна в особливо великих розмірах. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

За процесуального керівництва прокуратури Львівської області завершено спеціальне (заочне) досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно директора одного із державних підприємств за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Останній, у 2013 році незаконно відчужив державне майно, при цьому, значно занизивши його вартість, а також вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, чим завдав шкоду державі на суму 1,2 млн грн.

У квітні 2015 року вказаній особі було повідомлено про підозру. Однак, через ухилення підозрюваного від органу досудового розслідування та оголошення його в розшук, слідчий звернувся до суду з клопотанням про застосування щодо нього заочного досудового розслідування. В кінці минулого місяця поточного року Галицьким районним судом міста Львова надано такий дозвіл.

Зазначимо, що на майно підприємства, яке було незаконно відчужено накладено арешт. Обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні скеровано для розгляду в суд.

За вчинене директору загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.