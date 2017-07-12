ОСТАННІ НОВИНИ

Директору підприємства за розтрату державного майна «світить» до 12 років тюрми

|

У Львові судитимуть директора одного із підприємств за розтрату державного майна в особливо великих розмірах. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

За процесуального керівництва прокуратури Львівської області завершено спеціальне (заочне) досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно директора одного із державних підприємств за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Останній, у 2013 році незаконно відчужив державне майно, при цьому, значно занизивши його вартість, а також вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, чим завдав шкоду державі на суму 1,2 млн грн.

У квітні 2015 року вказаній особі було повідомлено про підозру. Однак, через ухилення підозрюваного від органу досудового розслідування та оголошення його в розшук, слідчий звернувся до суду з клопотанням про застосування щодо нього заочного досудового розслідування. В кінці минулого місяця поточного року Галицьким районним судом міста Львова надано такий дозвіл.

Зазначимо, що на майно підприємства, яке було незаконно відчужено накладено арешт. Обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні скеровано для розгляду в суд.

За вчинене директору загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Зазіхнули на святе. Львів може зостатися без «Русалки» або як у Львові намагаються знищити музей Шашкевича
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Зазіхнули на святе. Львів може зостатися без «Русалки» або як у Львові намагаються знищити музей Шашкевича

Напевно чи не кожен, проїжджаючи вулицею Коперника у Львові, зачаровувався блакитною бароковою  дзвіницею колишньої Свят...

Великолюбінський спиртзавод: порізати на брухт не можна залишити
Андрій КОТЕНСЬКИЙ, Львівський портал
Великолюбінський спиртзавод: порізати на брухт не можна залишити

На Львівщині не працює 8 із 11 спиртзаводів, які колись були провідними джерелами наповнення місцевих бюджетів. Частину ...

За музику сплачено
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
За музику сплачено

Останнім часом в ЗМІ все частіше з'являється інформація про те, що когось змушують заплатити космічний штраф за порушенн...

Баба з воза – коням легше. Що чекає на львів’ян з їхнім сміттям найближчим часом
Катерина РОДАК, Львівський портал
Баба з воза – коням легше. Що чекає на львів’ян з їхнім сміттям найближчим часом

На наступному пленарному засіданні Львівської міської ради, що відбудеться 29 червня, міським обранцям запропонують безп...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів