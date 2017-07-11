Завтра Кабмін вирішуватиме долю Академії сухопутних військ у Львові

Нардепи знову закликали Міноборони України та Кабмін не допустити знищення Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного у Львові та долучитися небайдужих до підписання петиції проти знищення АСВ, а також до завтрашнього засідання Уряду, аби питання розформовування Академії було остаточно знято та закрито. Про це на сьогоднішньому брифінгу у стінах парламенту заявила група нардепів, передає кореспондент Львівського порталу.

Народний депутат Оксана Юринець закликала небайдужих долучитися до завтрашнього засідання Уряду, де мають розглядати питання львівської Академії сухопутних військ.

«Важливо, що за збереження Академії сухопутних військ стали не лише депутати групи Львівщина, а й депутати із інших регіонів України, які усвідомлюють важливість цього питання… Завтра об 11.00 закликаю усіх небайдужих долучитися до засідання Кабміну де сподіваюся, що це питання буде знято та закрито», – заявила Оксана Юринець.

Також вона наголосила, що підготовка якісного фахівця не може відбуватися окремо. Тобто артилерист, сапер, танкіст мають готуватися комплексно, як цього вимагають стандарти НАТО.

«Ми знову піднімаємо питання Національної Академії сухопутних військ у Львові, бо боротьба за її збереження триває. Це боротьба за наш мир та спокій в Україні і ми розуміємо, що самотужки цього не досягнемо. Це можливо лише завдяки професійним військовим, яких буде якісно підготовлено. Тому ми сьогодні знову говоримо «Ні нищенню Академії сухопутних військ!».

Військовий льотчик 1-го класу, полковник Повітряних Сил ЗС України Юлій Мамчур заявив про недопущення маніпуляцій із НАСВ у Львові.

«Вкотре ми із великою групою депутатів вимушені відстоювати інтереси України зі збереження Академії сухопутних військ… Військовий бюджет цього й наступного року АСВ у Львові містить певні недофінансування тож витік бюджетних коштів на створення додаткових військових закладів в Україні є недоцільним… Військовослужбовці, які закінчують Академію сухопутних військ у Львові, мають високі рейтинги та користуються особливою повагою серед колег військових контрактників. Відтак, перенесення навчального закладу чи розпорошення науково-педагогічного колективу є недоцільним.

Звертаю увагу усіх посадових осіб міністерства оборони на недопущення маніпуляцій із НАСВ у Львові та прийняттю рішень, які будуть шкодити національній безпеці України – наголосив Юлій Мамчур.

Колишній політв’язень, український політичний діяч, народний депутат України Юрій Шухевич обурений, що МОУ вирішило створювати новий військовий заклад фактично на лінії фронту із окупантом України – РФ.

«Львівська Академія сухопутних військ імені Сагайдачного – єдиний у своєму роді укомплектований вищий навчальний заклад Збройних сил України. Його не можна розкомплектовувати в ім’я створення Інституту танкових військ у Харкові. Уявіть собі нонсенс ситуації, що Міноборони України вирішило створити потужний військовий виш за 40 км від російського кордону – країни агресора. У цьому місці будь-якої миті може статися напад ворога і стратегічний заклад опиниться під вогнем противника. Не треба бути військовим, щоб зрозуміти, яка це дурниця», – обурився Юрій Шухевич.

Автор петиції про захист Академії сухопутних військ у Львові, нардеп Ігор Васюник наголосив, що під реформою НАСВ криється приховане знищення військового вишу та закликав небайдужих підтримати петицію.

«Створення танкового інституту у Харкові немає нічого спільного із військовою реформою військової освіти в Україні. Це приховане знищення Академії сухопутних військ у Львові. Я бачив та знаю, що було рішення колегії МОУ, яке передбачало перенесення всіх навчальних програм зі Львова у Харків. Мені також відомо про розпорядження та відповідні накази про переведення особового складу до Харкова тому. Отож, ми вимагаємо скасування рішення колегії, яке передбачало такі злочинні та ганебні накази», – наголосив він.

«У свою чергу хочу подякувати усім, хто вже підписав електронну петицію до президента України про недопущення знищення АСВ у Львові та підтримав флешмоб заради підписання петиції», – додав Ігор Васюник.

Нардеп Ірина Подоляк нагадала, що база НАСВ у Львові є найкращою в Україні і дозволяє готувати високоефективних фахівців. На її переконання, розпорошення чи нищення такого закладу є безвідповідальним.

«Не секрет, що військова еліта України, яку ми зараз починаємо створювати має бути захищена та виховуватися на належній матеріально-технічній базі. Освіта нашої військової еліти повинна бути комплексною, бо саме ці люди наші майбутні військові керівники, офіцери, які мають мати можливість застосовувати свої теоретичні знання безпосередньо у найкращому військового вузі України – НАСВ імені Сагайдачного. І тут не можна не згадати про Яворівський полігон де проводять навчання із курсантами, випускниками АСВ та військами НАТО. Тому нищити такий військовий навчальний заклад, який реально працює – безвідповідально… Закликаємо міністерство оборони та Кабінет міністрів України зупинитися і почати думати про обороноздатність держави і належне виховання військової еліти в Україні – заявила Ірина Подоляк.