За два роки існування Патрульної поліції Львова кількість викликів на лінію «102» зросла у чотири рази

У Львові дуже різко збільшилась кількість викликів поліції. Начальник Управління патрульної поліції у місті Львові Роман Пилипенко пов’язує це не лише з проблемами в суспільстві, а й із зростанням довіри до копів. Про це він розповів сьогодні, 11 липня, під час прес-конференції, передає кореспондент Львівського порталу.

«За перші півроку 2017 року патрульної поліцією було обслуговано понад 124 тисячі викликів, які надійшли за лінією «102». Тенденції зменшення викликів наразі ми не бачимо. Це може говорити не тільки про те, що є певні проблеми, а й про те, що є певна довіра до патрульної поліції. Зараз, коли пожежа чи витік газу, в першу чергу телефонують патрульним», – сказав Р. Пилипенко.

В середньому один патрульний екіпаж за 12 годин обслуговує від 8 до 12 викликів.

За півроку патрульні виїжджали на:

понад 5500 викликів про крадіжки;

понад 1100 крадіжки з авто;

понад 4800 сімейних сварок;

921 квартирну крадіжку.

«Важко сказати, скільки потрібно часу на виклик, адже однакових викликів не буває. Є певна специфіка, емоційний стан людини, що викликає патруль, кількість задіяних людей, тощо. Якщо на один виклик екіпаж витрачає 15 хвилин, то на інший може піти і 3 години», – додав начальник Патрульної поліції Львова.