Євросоюз сьогодні остаточно ратифікував Угоду про асоціацію з Україною

Євросоюз остаточно завершив процедуру ратифікації Угоди про асоціацію з Україною. Повідомлення про це розміщено на сайті Ради ЄС, передає Європейська правда.

«11 липня Рада ухвалила рішення про укладення Угоди про асоціацію з Україною від імені Європейського Союзу. Це відбувається напередодні саміту ЄС-Україна в Києві 12 і 13 липня», – йдеться у повідомленні.

У повідомленні відзначається, що це заключний етап процесу ратифікації, який дозволить розпочати повну імплементацію Угоди з 1 вересня 2017 року.

У Раді ЄС нагадують, що більша частина Угоди про асоціацію вже діє. Угода частково набула чинності з 1 вересня 2014 року, а її торговельна частина, глибока та всеохопна зона вільної торгівлі, тимчасово застосовується з 1 січня 2016 року.

«Укладення та набуття чинності Угоди надасть нового імпульсу співробітництву в таких областях, як оподаткування в сфері зовнішньої політики і безпеки, правосуддя, свобода і безпека (в тому числі міграція), управління державними фінансами, наука і техніка, освіта та інформаційне суспільство”, – ідеться у повідомленні.

Робота над Угодою про асоціацію України та ЄС зайняла 10 років.

Роботу над текстом Угоди було завершено у 2013 році, а її підписання відбулося вже у 2014 році – після Революції гідності.

Протягом 2014-2017 років Угоду ратифікували Верховна рада, Європарламент, а також національні парламенти усіх країн ЄС.