Як у Львові реставрують Гарнізонний храм?

У Львові тривають реставраційні роботи у храмі Петра і Павла. Спільна українсько-польська група реставраторів продовжує 4-ий етап протиаварійних та консерваційних робіт стінопису над вівтарною частиною храму. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Цей храм, за свої 6 років, довів свою вартість багатьом львів’янам. Зокрема, нашим захисникам. Він став місцем, де ми зустрічаємось, дякуємо Богові, молимося, прощаємося з нашими Героями. Ми, як військові капелани, продовжуємо допомагати нашим воїнам, захисникам України. Але настав час, коли ми просимо і звертаємося до представників влади і різних національних доброчинців, щоб вони допомогли нам реставрувати цей храм. Адже це є велика пам’ять, велика цінність для міста Львова, для України. Тому важливо, щоб ми передали її майбутньому поколінню. Звісно, реставрація вимагає великих витрат. Реставрація склепіння буде коштувати 11 млн. грн.», – розповів настоятель храму о. Степан Сус.

Як повідомила Лілія Онищенко, начальник управління охорони історичного середовища ЛМР, у 2016 році з міського бюджету було виділено 1 млн. 16 тис грн. на проведення робіт з реставрації даху над бічною навою та бічним фасадом храму св. ап. Петра і Павла. Роботи виконані ПП «Оберіг груп». У 2017 році роботи продовжуються. Загальна вартість робіт становить 1 млн. 491 тис. грн.

«Зараз у нас першочергове завдання – відреставрувати храм. Храм був дуже понищений. Довший час у ньому мешкали голуби: дах протікав, вікна були відкриті. Коштом міського бюджету було відремонтовано дах над основною навою. Дах над бічною навою був відремонтований минулого року. Коштом храму було зроблено гідроізоляційні роботи, відповідно стіни вже не замокають. Також є кошти Міністерства культури Польщі, які долучилися до консервації і порятунку стінопису. Робот із реставрації стінопису тривають вже три роки. Реставрують тільки над вівтарною частиною. Цього року риштування буде знято.

Наступного року роботи будуть проводити над основною частиною храму. Це найзатратніші роботи. Стінопис є не лише над основною навою, а й над боковими. Це є дуже складна, клопітка і дорога робота. Відповідно стінопис плануємо завершити до 2022 року. Фасади, при відповідному фінансуванні, можуть бути зроблені до 2020 року. Цього року ведуться роботи з реставрації фасаду південного. Головний фасад має багато кам’яних елементів, які перед реставрацією потрібно ретельно дослідити», – розповіла Лілія Онищенко, начальник управління охорони історичного середовища ЛМР.

Ремонтні роботи з реставрації фасаду проводить підрядна організація ПП «Оберіг Груп». Роботи триватимуть до кінця року.

«Там уже складна частина, багато ліпнини і скульптури в боковій стороні. Тому спочатку ми досліджували камінь, матеріал скульптури. Бо без цього не можна буде зробити зондажів. До робіт приступили лише зараз, але в цей час робили багато досліджень з науковцями. До кінця року плануємо цю бокову сторону закінчити. Якщо на наступний рік зробити фасад центрального входу храму, потім зробити задню сторону, то храм св..ап. Петра і Павла засяє красою», – наголосив Віктор Проданчук, керівник підрядної організації ПП «Оберіг Груп».

Також реставраційні роботи у храмі відбуваються у співпраці з Міністерством культури і національної спадщини (МКіНС) Республіки Польща, в рамках програми ревалоризації у Львові об’єктів спільної культурної спадщини Польщі та України.

Фото: ЛМР