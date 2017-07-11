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Велосипедисти Львівщини вибороли сім нагород на міжнародних змаганнях у Польщі

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Днями, у м. Прушків, Польща, завершилися представницькі рейтингові міжнародні змагання першої категорії  «Гран-Прі Польщі» з велосипедного спорту. Велосипедисти Львівщини вибороли 7 нагород. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У парній гонці на дистанції 25 км перше місце серед чоловіків посів представник Львівщини –  Роман Гладиш. «Бронзові» медалі у командному спринті вибороли Володимир Бучинський та Андрій Куценко. В змаганнях серед жінок представниця Львівщини Ганна Соловей піднялася на найвищу сходинку п’єдесталу пошани у індивідуальній гонці на дистанцію 10 км.

Перемогу здобули і велосипедисти-юніори. Представник Львівщини Олег Канака здобув перемогу у скетчі, Олександр Кривич та Валерій Романенков – вибороли «бронзу» у юніорській командній гонці переслідування, Сергій Білий – у командному спринті.

Загалом у змаганнях взяли участь команди з 21 країни світу.

Фото: ЛОДА

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