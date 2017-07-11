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У ЦНАПі на вулиці Хвильового запустили окремий прийом документів для дітей

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У ЦНАПі на вул. Хвильового, 14а окремо приймають документи на біометричні паспорти та ІD- паспорти для дітей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як інформують у мерії, протягом останніх місяців, у зв’язку з безвізовим режимом з ЄС, мешканці масово звертаються за виготовленням біометричних паспортів до Центрів надання адміністративних послуг Львова, тому виникають ситуації, що офіси є дуже перевантажені відвідувачами. Відтак, у ЦНАПі на вул. Хвильового, 14а зараз окремо приймають документи на виготовлення біометричних паспортів та ІD- паспортів для дітей.

«Зараз розробляється ряд технічних заходів для того, щоби вивільнити частину місць для ІD-паспотрів, щоб дитина могла спокійно замовити свій паспорт вперше. Він є безкоштовний. Ми спробуємо це у Шевченківському районі, попрацюємо місяць і подивимось, яким буде попит», – розповіла директор департаменту адміністративних послуг Львівської міської ради Валентина Бартошик.

За її словами,  зараз ажіотаж з оформленням паспортів такий, бо перевищує технічні можливості робочих станцій, адже окрім попереднього запису є ще жива черга, і прийом документів та видача результатів адміністративних послуг здійснюється на цих же робочих станціях.

«Потреба є, ми її бачимо і аналізуємо, розуміємо, що повинні надавати однакові умови для всіх, але прошу людей врахувати, що зараз ажіотаж надзвичайно великий, і це по всіх структурах, по всіх ЦНАПах в Україні. Тому, якщо немає нагальної потреби, – почекайте, коли пройде період літніх відпусток», – додала Валентина Бартошик.

Нагадаємо, запис через сайт вже розписано до 15 липня включно, тому його відновлять з 15 липня на два тижні, і в такому режимі запис на цю послугу триватиме найближчим часом. Мешканців просять з розумінням поставитись до ситуації, адже ту кількість людей, які хочуть виготовити паспорт зараз, ЦНАПи технічно і фізично обслужити не можуть.

 

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