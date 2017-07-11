У «Львівській Мануфактурі Кави» реалізовували контрафактну кави

У Львові поліція припинила реалізацію контрафактної кави. Правовласнику відомої регіональної торговельної марки завдано збитків на суму понад 2 мільйони гривень. Під час санкціонованих обшуків вилучено понад тисячу пакетів фасованої кави і більше сотні кілограмів кави в зернах, обладнання для її фасування, а також іншу продукцію з незаконно нанесеним логотипом регіонального кавового бренду. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті захисту економіки Нацполіції України.

До правоохоронців звернувся із заявою правовласник торгової марки. Представники бренду повідомили, що внаслідок його незаконного використання їм завдано значної шкоди.

Оперативники Управління захисту економіки у Львівській області та слідчі обласного управлінням поліції не лише встановили особу, яка налагодила незаконний бізнес, але і встановили місця реалізації контрафактної продукції.

Так, протиправну діяльність організував місцевий 32-річний підприємець. Мережа магазинів знаходилась в історичній частині Львова. У торгівельних точках реалізовували каву, сувеніри та інші продукти. На всіх товарах був нанесений логотип торговельної марки, права на яку належать іншій особі.

Крім того, для залучення більшого кола клієнтів та туристів у мережі Інтернет розмістили оголошення та рекламу продукції.

На підставі ухвали суду поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцем знаходження мережі магазинів.

Співробітники Управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції та слідчі обласного управління поліції вилучили понад тисячу пакетів фасованої контрафактної кави із незаконним нанесенням торговельного знаку, понад 100 кг кави у зернах, обладнання для фасування та упакування кави, а також іншу продукцію із логотипами регіонального кавового бренду. Крім того, вилучено чорнові записи та інші речові докази, що підтверджують незаконну реалізацію контрафактної продукції.

За попередніми даними правовласнику торговельного знаку завдано збитків на суму понад 2 мільйона гривень.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 170 тисяч до 255 тисяч гривень з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років або без такого, та з конфіскацією і знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення.

Зазначимо, що з фото, опублікованих Нацполіцією, зрозуміло, що цим закладом є “Львівська Мануфактура Кави”.

Фото: lv.npu.gov.ua