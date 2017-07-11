Три львівські храми відзначатимуть празник Петра і Павла. Розклад богослужінь

Християнські Церкви східного обряду 12 липня вшановують пам’ять святих верховних апостолів Петра і Павла. Храмовий празник Святих Верховних Апостолів Петра і Павла святкують три львівські храми. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

УГКЦ

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11). Святкове богослужіння розпочнеться об 11.00 год. Літургію очолить Преосвященний Владика Володимир (Груца), Єпископ-помічник Львівської Архиєпархії УГКЦ.

УАПЦ

Храм святих апостолів Петра і Павла (вул. Личаківська, 82а). Святкове богослужіння розпочнеться об 11.00 год.

Храм святих апостолів Петра і Павла (вул. Пулюя, 4).

Святкове богослужіння розпочнеться о 11.00 год.