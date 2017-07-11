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Ryanair повідомив клієнтам, що робити з квитками на скасовані рейси

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Лоуктостер Ryanair розіслав всім, хто купив квитки, лист з докладною інструкцією, що робити ними у зв’язку зі скасуванням рейсів. Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на повідомлення компанії.

Відповідно до цієї інструкції у пасажира є 2 опції:

  • отримати повну компенсацію грошей за квитки.
  • безкоштовно перебронювати квитки на інші рейси компанії в найближчому аеропорті.

Також повідомляється, якщо клієнт не знайде альтернативного рейсу, гроші за квитки будуть відшкодовані протягом 21 дня.

«Ryanair щиро просить вибачення за незручності, викликані відміною рейсу», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що авіакомпанія Ryanair йде з України через недотримання раніше досягнутої угоди із міністерством інфраструктури України, посадовцями аеропорту «Бориспіль»та чинним директором Павлом Рябікіним.

Фото: Європейська правда

 

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