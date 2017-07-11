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Правоохоронці Львівщини виявили на городі маленьку макову плантацію

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Працівники Золочівського відділу поліції у рамках оперативно-профілактичного відпрацювання «Мак», що триває на території Львівської області, виявили незаконний посів маку на присадибній ділянці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Встановлено, що 62-річний мешканець одного з сіл району засіяв власну присадибну ділянку маком, вирощував його та доглядав. Правоохоронці вилучили з ділянки більше п’ятисот п’ятдесяти рослин снотворного маку. Як заявив чоловік, мак він посіяв для власного використання.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – від  трьох до семи років позбавлення волі.

 

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