Пологовому відділенню на Рапопорта передадуть гуманітарну допомогу з Австрії

У пологове відділення 3-ї міської комунальної лікарні Львова завтра, 12 липня, передадуть партію гуманітарної допомоги з Австрії – 50 лікарняних матраців та 5 коробок із постіллю. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі «Народної Самооборони» Львівщини.

«Матраци і постіль надали наші австрійські партнери та уже хороші друзі, благодійники Маріна та Алекс Бівальд і сестра Йохана. Думаю, при нинішньому медичному забезпеченні, матеріальній базі лікарень, які є у Львові і в Україні загалом, ця допомога буде дуже доречною. Сподіваємося, що таким чином зробимо перебування породіль у лікарні комфортнішим», – говорить керівник «Народної Самооборони» Львівщини Валерій Веремчук.

Передача допомоги відбудеться об 11.00 за адресою: вул. Рапопорта, 8.

Фото: Львівська пошта