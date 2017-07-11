ОСТАННІ НОВИНИ

Пологовому відділенню на Рапопорта передадуть гуманітарну допомогу з Австрії

|

У пологове відділення 3-ї міської комунальної лікарні Львова завтра, 12 липня, передадуть партію гуманітарної допомоги з Австрії – 50 лікарняних матраців та 5 коробок із постіллю. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі «Народної Самооборони» Львівщини.

«Матраци і постіль надали наші австрійські партнери та уже хороші друзі, благодійники Маріна та Алекс Бівальд і сестра Йохана. Думаю, при нинішньому медичному забезпеченні, матеріальній базі лікарень, які є у Львові і в Україні загалом, ця допомога буде дуже доречною. Сподіваємося, що таким чином зробимо перебування породіль у лікарні комфортнішим», – говорить керівник «Народної Самооборони» Львівщини Валерій Веремчук.

Передача допомоги відбудеться об 11.00 за адресою: вул. Рапопорта, 8.

Фото: Львівська пошта

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Зазіхнули на святе. Львів може зостатися без «Русалки» або як у Львові намагаються знищити музей Шашкевича
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Зазіхнули на святе. Львів може зостатися без «Русалки» або як у Львові намагаються знищити музей Шашкевича

Напевно чи не кожен, проїжджаючи вулицею Коперника у Львові, зачаровувався блакитною бароковою  дзвіницею колишньої Свят...

Великолюбінський спиртзавод: порізати на брухт не можна залишити
Андрій КОТЕНСЬКИЙ, Львівський портал
Великолюбінський спиртзавод: порізати на брухт не можна залишити

На Львівщині не працює 8 із 11 спиртзаводів, які колись були провідними джерелами наповнення місцевих бюджетів. Частину ...

За музику сплачено
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
За музику сплачено

Останнім часом в ЗМІ все частіше з'являється інформація про те, що когось змушують заплатити космічний штраф за порушенн...

Баба з воза – коням легше. Що чекає на львів’ян з їхнім сміттям найближчим часом
Катерина РОДАК, Львівський портал
Баба з воза – коням легше. Що чекає на львів’ян з їхнім сміттям найближчим часом

На наступному пленарному засіданні Львівської міської ради, що відбудеться 29 червня, міським обранцям запропонують безп...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів