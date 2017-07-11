Патрульна поліція потребує близько 400 нових копів: у Львові стартував набір

Від сьогодні, 11 липня, у Львові стартує набір в патрульну поліцію. Заяви на участь у конкурсі приймаються впродовж місця на офіційному сайті патрульної поліції. Про це на прес-конференції розповіли керівники Патрульної та Національної поліції, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами начальника ГУ Нацполіції у Львівській області Валерія Середи, добір нових поліцейських зумовлений тим, що з появою патрульної у людей виросла довіра до правоохоронців і вони почали більше звертатись за допомогою.

«Ми бачимо, що на сьогодні в нас недостатня кількість патрульних та груп швидкого реагування. Коли це все створювалось, робився аналіз викликів та потреб населення на той час. З того моменту майже в 4 рази збільшилась кількість викликів звернень населення до поліції. Це показує, що люди повірили, що щось змінилось і на їхній виклик буде реагування. І це дійсно так. На сьогодні патрульні та групи швидкого реагування настільки завантажені, що, на жаль, у нас збільшився час реагування поліцейських на звернення громадян», – пояснив В. Середа.

«Коли запускалась Патрульна поліції Львова, ми патрулювали лише місто. В якийсь час ми приступили до патрулювання доріг міжнародного та державного значення. Це десь понад 700 кілометрів трас, 3 стаціонарні пости та охорона державного порядку на пунктах перетину державного кордону. Відповідно, якщо говорити в цифрах, то в нас некомплект становить 126 осіб, але ми набираємо 384, бо перед нами ставлять нові задачі і ми рухаємось вперед», – сказав начальник Управління патрульної поліції у місті Львові Роман Пилипенко.

Усього відкрито 384 вакансії інспектора патрульної поліції Управління патрульної поліції у місті Львові.

Конкурс складається із декількох етапів: подання заяви (http://80.91.161.100/) та необхідних документів, тестування, медичне обстеження, перевірка фізичної підготовки, співбесіда з поліцейською комісією.

Серед основних вимог до майбутніх інспекторів:

• громадянство України;

• вік від 20 до 35 років;

• повна загальна середня або вища освіта;

• наявність посвідчення водія категорії В;

• готовність до служби в будь-якому місті України у зв’язку зі службовою необхідністю.

ЩО ПРОПОНУЮТЬ

– Заробітна плата від 8 000 грн.

– Щорічна оплачувана відпустка тривалістю від 30 днів.

– Безоплатне обслуговування поліцейського та членів його сім’ї у закладах охорони здоров’я МВС.

– Компенсація 75% вартості санаторно-курортного лікування та відпочинку для поліцейського та 50% для членів його сім’ї.

– Гарантована матеріальна допомога у разі ушкодження здоров’я під час несення служби.

– Можливість отримання вищої освіти у вищих навчальних закладах системи МВС за державним замовленням.

ОБОВ’ЯЗКИ ІНСПЕКТОРА ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

– Патрулювання визначеної території для забезпечення публічної безпеки і порядку.

– Швидке та ефективне реагування на правопорушення.

– Виїзд на виклики громадян по лінії 102.

– Забезпечення безпеки дорожнього руху.

– Надання невідкладної допомоги громадянам.

– Здійснення заходів, спрямованих на розкриття злочинів по гарячих слідах, а також протидія злочинності.

НЕОБХІДНІ ЯКОСТІ ТА НАВИЧКИ

– Висока мотивація та орієнтація на якісні зміни в державі.

– Прагнення допомагати людям.

– Вільне володіння українською мовою.

– Здатність швидко приймати рішення та діяти в екстремальних ситуаціях.

– Дисциплінованість, організованість, відповідальність.

– Комунікабельність, ввічливість, стриманість.

– Вміння аргументовано висловлювати свою думку.

Кращі з кращих після навчання та складання присяги стануть справжніми патрульними поліцейськими Львова. За попередніми прогнозами нові копи приступлять до служби наприкінці грудня цього року.

Отримати детальну інформацію про конкурсний відбір до патрульної поліції можна за телефоном (044-390-65-00).