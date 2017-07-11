Олександр Альохін: «Ми рухаємося до приватизації спиртової галузі України»

Заступник директора ДП «Укрспирт» про відновлення роботи спиртзаводу у Великому Любіні та долю усіх державних спиртзаводів в Україні:

«Важливий момент запуску виробництва – його екологічність. Як відомо Великий Любінь є курортною зоною. Основним викидом підприємства є післяспиртова барда (залишок після відгонки спирту – ред.), яку на ряді підприємств утилізують лише частково. Ми ж пропонуємо у Великому Любіні перейти на цикл повної утилізації барди, яку на виході перетворюватимуть у білковий корм. Конденсат перетворення також буде перенаправлений у процес виробництва із певними хімічними перетвореннями. Замкнутий цикл усього виробництва дозволить додатково економити ресурси…

Від Великолюбінського заводу ми очікуємо на нову програму модернізації. Ми її готуємо і обраховуємо. Готуємо також технічне завдання, комерційну частину для придбання того чи іншого обладнання, погоджуємо його із усіма сторонами і, як тільки домовляємося за збут продукції, відразу запускаємо роботу заводу.

Водночас не варто відкидати сучасні тенденції, що схиляють до гнучкості виробників у виготовленні певного виду сировини (залежно від потреб ринку чи замовника). На жаль, у рамках діючого законодавства останній пункт ми наразі не можемо втілити у життя… Ми готові працювати із мінімальною, або ж навіть нульовою рентабельністю, але не йти у збиток державі…

У довгостроковій перспективі ми рухаємося до приватизації. Однак швидка приватизація спиртової галузі України зараз неможлива. Сьогодні ДП «Укрспирт» працює над тим, аби розділити 41 завод на три групи підприємств.

Перша – це ті підприємства, які ніколи не будуть вже працювати, і їх треба вирізати (або вже було вирізано на металобрухт за борги), тобто ліквідувати. Такі приміщення заводів передаватимуть громадам, або реалізовуватимуть через фонд Держмайна.

Друга група підприємств – ті, які можна перепрофілювати на підприємства із виробництва технічних спиртів. Такі заводи можна продавати, як окремі підприємства…

Третя група – підприємства із виробництва харчового спирту. Стратегічно приватизація має відбуватися лише за 3 – 4 роки після того, коли завод було виведено із збитковості та виведено його роботу до нормальних показників, які забезпечуватимуть інвестиційну привабливість.

Але не виключаю, що держава може залишити третю групу заводів у єдиному підприємстві у своєму підпорядкуванні», – заявив Олександр Альохін.

Детальніше читайте тут: Великолюбінський спиртзавод: порізати на брухт не можна залишити