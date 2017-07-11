Одержувачі субсидій зможуть отримати відшкодування за зекономлені електроенергію та газ

Понад 18 тисяч ощадливих субсидіантів у Львові отримають відшкодування за зекономлені електроенергію та газ. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

До 1 вересня ті одержувачі субсидій, які зекономили електроенергію і газ в опалювальному періоді, можуть подавати заяви на отримання зекономлених коштів.

Як уточними в управлінні соціального захисту Львівської міської ради, це може бути і одна гривня, а може бути і майже 700 гривень за газ. Якщо мова йде про електроенегію, то це від однієї гривні до 135 гривень.

Як розповідають в управлінні соціального захисту Львівської міської ради, отримали списки таких домогосподарств від надавачів послуг, і таких осіб є понад 18 тисяч на загальну суму відшкодування 11 млн. грн. Проте кошти на монетизацію субсидій ще не надійшли, як і ще не має порядку їх повернення. Тому зараз збирають заяви від мешканців на повернення цих зекономлених коштів.

«Якщо людина зекономила за газ, до прикладу, 1000 гривень, то отримає лише 695 гривень, бо решта повертається до державного бюджету. Якщо зекономили на електроенергії 300 гривень, то отримують 135 гривень, а решта також повертається до держбюджету. Також це можуть бути і 1, і 2 і 5 зекономлених гривень тощо. Все це розписано у постанові Кабміну, бо максимальна сума відшкодування за 100 куб. метрів газу – 695 гривень 79 копійок, за 150 кВт електроенергії – 135 гривень. Мінімальна – від 1 гривні», – пояснюють в управлінні соціального захисту Львівської міської ради.

Для того, щоби отримати ці кошти, потрібно звернутися до відділу соціального захисту і написати заяву, де вказати спосіб отримання цих коштів – або на банківський рахунок, або на поштове відділення.

Додамо, що із цих 18 тисяч домогосподарств – понад 95% використовують газове опалення, і лише одиниці – електричне опалення.