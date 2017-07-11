На Львівщині нагородили найспортивніших сільських дітей

На Львівщині урочисто відзначено найспортивніших сільських дітей області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Під час проведення обласних змагань «Найспортивніше село Львівщини» в с.Солонка Пустомитівського району було нагороджено стипендіатів – сільських дітей віком від 7 до 13 років з усіх районів області грошовими преміями та тематичними подарунками. У рамках цього заходу дітям було також організовано екскурсію на стадіон «Арена Львів», захопленню від якої у них не було меж.

Серед кращих, зокрема було відзначено: Буфан Денис (Яворівський район); Вапенський Максим (Самбірський район); Гадада Діана (Жовківський район); Галас Надія (Миколаївський район); Гладюк Соломія (Бродівський район); Давидюк Олена (Сколівський район); Іваницька Валерія (Старосамбірський район); Калагурський Назар (Пустомитівський район); Кічуга Олександр (Турківський район); Ковбаса Роман (Золочівський район); Кошлай Андрій (Сокальський район); Кравець Юлія (Стрийський район); Лефтер Олександра (Буський район); Паночко Роман (Кам’янсько-Бузький район); Патрун Юрій (Перемишлянський район); Пиріг Назарій (Городоцький район); Стецівка Денис (Дрогобицький район); Тиндюк Руслан (Жидачівський район); Ференс Захарій (Радехівський район); Яксманицький Данило (Мостиський район).

Фото: ЛОДА