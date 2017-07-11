Львівські курсанти готуються до військового параду на честь Дня Незалежності України

Традиційно на головній площі країни 24 серпня відбудуться урочисті заходи з нагоди головного державного свята – Дня Незалежності. Однією з головних прикрас урочистостей, без сумніву, стане військовий парад, вже не вперше крокуватимуть Хрещатиком і львівські курсанти. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного.

Як зазначається, кілька разів вони представляли свій рідний навчальний заклад – Національну академію сухопутних військ, а минулого року вихованцям вишу випала честь не лише презентувати альма-матер, але й усі Сухопутні війська. І варто зазначити, що із цим завданням юнаки впоралися із честю.

Цьогоріч Академію до столиці знову поїдуть два зведені парадні розрахунки. Перший з них буде очолювати начальник факультету ракетних військ і артилерії лицар ордену Богдана Хмельницького ІІІ ступеня полковник Ярослав Весельський. Другим командуватиме начальник загальновійськового факультету полковник Сергій Скрипник.

У складі зведених підрозділів близько шести десятків учасників проведення антитерористичної операції, багато з них мають державні нагороди та відомчі відзнаки. До прикладу старший сержант Вадим Швед, сержант Артем Сайченко, молодший сержант Юрій Закопець та курсант Костянтин Бондар є лицарями ордену «За мужність» ІІІ ступеня. Традиційно у строю буде також чимало відмінників навчання.

І сьогодні на стройовому плацу Академії курсанти щодня відточують свою майстерність, по кілька годин присвячуючи заняттям зі стройової підготовки.

«Здавалося б, проходження урочистим маршем у складі підрозділу займає лічені хвилини, але за уявною легкістю стоять дні, тижні та місяці напружених занять. Все – від загальнофізичних вправ, індивідуальної та групової підготовки, в тому числі й зі зброєю, присвячене головні меті – створити єдиний військовий організм. За кілька днів юнаки відбудуть до Білої Церкви, де продовжать свої тренування, а за півтора місяці, ми переконані, вони з честю складуть і головний екзамен та гідно представлять свій рідний навчальний заклад», – наголошують у Академії.

Фото: Академія