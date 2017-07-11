Комісія ЛОР погодила Програму поводження з ТПВ

Сьогодні, 11 липня, комісія Львівської облради погодила Проект рішення «Про внесення змін до обласних програм та показників обласного бюджету на 2017 рік». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Проект Програми планують винести на позачергове засідання сесії Львівської облради, яке відбудеться у четвер, 13 липня.

Прийняття цієї Програми дасть можливість забезпечити налагодження ситуації з вивозом твердих побутових відходів з міста Львова та усунути загрозу екологічної ситуації у місті.