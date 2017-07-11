Гендиректор «Борисполя» заявив про продовження переговорів з Ryanair

За результатами наради у прем’єр-мінстра України Володимира Гройсмана щодо ситуації з Ryanair було прийнято рішення про продовження переговорів з лоукостером і про аналіз ситуації з боку НАБУ і Антимонопольного комітету. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив гендиректор аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін,передає Львівський портал.

«Після зустрічі з прем’єр-міністором України було прийнято рішення про продовження переговорів з лоукостером і про аналіз ситуації з боку НАБУ і Антимонопольного комітету. Завдяки позиції прем’єр-міністра питання повернуто в площину законодавства, економіки і здорового глузду. Зі свого боку готовий до будь-якого аудиту – міжнародного, міжвідомчого, урядового та ін.», – йдеться у повідомленні Рябікіна.

Також він заявив,що готовий до будь-якого аудиту – міжнародного, міжвідомчого, урядового та ін.

«Впевнений, мої аргументи будуть вислухані і ми прийдемо до конструктивного рішення про затвердження стратегії розвитку аеропортів, що працюють у лоукост сегменті. Саме така стратегія може стати флагманом розвитку регіональних аеропортів і дати сателітів міст-мільйонників», – додав Павло Рябікін.

Нагадаємо, що авіакомпанія Ryanair йде з України через недотримання раніше досягнутої угоди із міністерством інфраструктури України, посадовцями аеропорту «Бориспіль»та чинним директором Павлом Рябікіним.