13-та «Ніч у Львові»: театралізоване дійство на канаті, нічні вистави та ще понад 100 подій

З 14 до 16 липня у Львові проходитиме 13 фестиваль «Ніч у Львові». Під час цьогорічного фестивалю для вперше на площі Ринок відбудеться театралізоване дійство на канаті від театру «Восресіння». Про це сьогодні, 11 липня, розповіли організатори фестивалю, передає Львівський портал.

За словами координатора фестивалю «Ніч у Львові» Марти Іванишин, гасло цьогорічного фестивалю «Ніч у Львові» – від Ренесансу до Сучасності».

« Цьогорічна «Ніч у Львові» справді є особливою і є однією з найкрищих «ночей», які ми проводили протягом 12 років. В рамках фестивалю ми підготувала дуже багато заходів, які є надзвичайно захоплючі. Особоливістю цьогорічного фестивалю вистава просто неба «Ромео і Джульєтта» від Першого театру, яка відбуватиметься в Італійському дворику у суботу, о 00:00 годині. Також до фестивалю долучаються музеї: історичний музей працюватиме усі три ночі, національна картинна галерея, музей Пінзеля та інші. Окрім цього, родзинкою «Ночі у Львові» буде театралізоване дійство на канаті за участю акторів театру «Воскресіння», яке відбудеться в п’ятницю на площі Ринок о 23:00 годин. А для любителів філософських тем у домі Франка відбуватиметься відверта дискусія «Жити на межі світів», – розповіла вона.

Марта Іванишин додала, що цього року на фестивалі відбудеться понад 100 заходів, які задіяні у 50 локаціях міста.

Також гостей та мешканців міста Львова чекає безліч цікавинок у Музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького.

«Музей народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького запрошує побачити усю чарівність звичаїв та обрядів на нічній театралізованій екскурсії «Обрядові забави на Петра», які відбуватимуться 14 та 15 липня. Також дівчат запрошуємо на «прочухрини» – веселі посиденькі не без користі, а хлопці зможуть помолоти зерно на справжньому боїщі», – зазначила працівниця етнокультурологічного відділу Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького Соломія Довгань.

Окрім цього, у неділю, 16 липня, о 22:00 на площі Міцкевича відбудеться Маппінг In the air. Він поєднає кілька мистецьких прийомів – роботу художників у реальному часі, сітлове шоу-проекцію та медіа-арт у супроводі електронної музики, також виконаної на живо.

Фото: Depo.ua