За півроку на дорогах Львівщини загинуло 124 людини: поліцейські просять водіїв бути обережними на дорозі

Поліцейські вкотре звертаються до усіх учасників дорожнього руху та закликають бути якомога обережнішими й дбати про власну безпеку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Лише за шість місяців цього року на Львівщині відбулося 1056 автопригод із постраждалими. Як наслідок – загинули 124 людини та ще 1400 – отримали травми різного ступеню важкості.

Працівники поліції наголошують: основними причинами автопригод є перевищення безпечної швидкості руху, порушення правил маневрування та проїзду перехресть, недотримання дистанції, керування транспортними засобами у нетверезому стані. Тож, закликаємо керманичів бути завжди уважними та сумлінніше дотримуватися вимог Правил дорожнього руху.

Почастішали випадки, коли у результаті автопригод травмуються діти. Такі ДТП відбуваються, насамперед, з вини дорослих, через нехтування ними елементарними правилами безпеки.

За шість місяців цього року в області зареєстровано 163 автопригоди із постраждалими за участю дітей, внаслідок яких травмувався 191 неповнолітній. З початку року у результаті ДТП загинули троє дітей – двоє підлітків-велосипедистів та малюк-пасажир.

Правоохоронці звертаються до дорослих: бережіть дітей, навчайте їх правилам безпеки, показуйте тільки хороший приклад.

Для перевезення маленьких пасажирів встановіть на задньому сидінні автомобіля дитяче автокрісло, щоразу перед поїздкою перевіряйте, чи воно надійно закріплене.

Дотримуйтеся безпечної швидкості руху, дистанції та інтервалу, уникайте ризикованих маневрів, не сідайте за кермо, якщо втомилися чи захворіли. Будьте відповідальними, адже від ваших вчинків залежить життя та здоров’я малечі.