Вночі на Львівщині водій автівки насмерть збив велосипедиста

Сьогодні, 10 липня, автомобіль збив насмерть збив велосипедиста. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Небезпечна подія трапилась о 00:30 год. на автодорозі «Львів-Луцьк» за межами міста Радехів. Невідомий автомобіль здійснив наїзд на велосипедиста, (невідома особа чоловічої статі), який від отриманих травм загинув на місці події.

Незадовільні дорожні умови, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди, не виявлені.

Причини події – з’ясовуються. Проводяться пошукові заходи.