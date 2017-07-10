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У центрі Львова утворилося провалля

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На тротуарі на вулиці  Банківській поблизу каналізаційного люка утворилося провалля, після того як на це місце наїхала машина. Незабаром цю ділянку приведуть до ладу. Про це повідомили у Галицькій районній адміністрації, передає ЛМР.

«На тротуарі на вул. Банківській утворилося провалля, коли машина наїхала на це місце. Зараз яма обгороджена, так як там проходять мережі Укртелекому, то спершу вони мають обговорити подальший перебіг дій, щоб уникнути пошкодження мереж. Після цього розпочнемо роботи з усунення ями та приведемо тротуар на вул. Банківській до ладу», – зазначив в.о. голови Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля.

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