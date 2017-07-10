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У Стрию маршрутка влетіла в дерево: травмовано 10 людей

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Вчора, 9 липня, у Стрию водій рейсового автомобіля влетів у дерево. Внаслідок ДТП травмовано 10 людей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Небезпечна подія сталась о 21:03 год. у м. Стрий по вул. Вокзальній, 100, водій маршрутного автобусу «БАЗ А079.14», 1948 року народження, житель м.Стрий, слідуючи по міському маршруту № 1, не справився з керуванням та допустив зіткнення з деревом (на момент зіткнення в автобусі перебувало 15 осіб).

Внаслідок ДТП травмовано 10 осіб із них 1 дитина, яких госпіталізовано до Стрийської ЦРЛ. 5 пасажирів від госпіталізації відмовились.Станом на 06:00 год. 10 липня для подальшого лікування в Стрийській ЦРЛ залишено 2 особи,8 (вісім) осіб відпушені до місць проживання.

Незадовільні дорожні умови, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди, не виявлені. Причини події – з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.

Фото: Варта-1

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