У Самборі через крадіжку кабелю поїзди зупинилися на більш ніж три години

На Львівщині через викрадення контактного кабелю поїзди простояли понад три години. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

За інформацією чергового по Львівській дирекції залізничних перевезень 10 липня о 02:40 год. машиністом мотовоза енергетиків під час об’їзду ділянки залізниці «Самбір-Дубляни (Самбірські)» між 61 – 62 км виявлено відсутність (крадіжка) контактного кабелю близько 100 метрів.

На 06:00 год. 10 липня затримка руху залізничного транспорту становить 3 год. 20хв. Причина події – з’ясовується. Проводиться дослідча перевірка.