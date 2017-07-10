У Садового розглядають можливість демонтажу та музеєфікації Монументу Слави

Чиновники львівської мерії не виключають можливість музеєфікації та демонтажу Монументу Слави. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«В четвер відбулося друге засідання комісії щодо експонування Монументу Слави на вулиці Стрийській. Ми слухали експертів, звучали різні думки під час засідання комісії. З одного боку — думки щодо музеєфікації, з іншого — щодо демонтажу. За результатами засідання комісії, на основі документів, які були озвучені, ми прийняли декілька рішень. Перше рішення це після того, як Галицькою районною адміністрацією було проведено акт обстеження всього комплексу та об’єкту, було виявлено, що частина знаходиться в аварійному стані. Оскільки для нас безпека львів’ян є на першому місці, ми домовились до наступних кроків: відповідне рішення виконавчого комітету про замовлення даних робіт через Галицьку районну адміністрацію буде прийнято в п’ятницю на виконкомі. Друге питання — сьогодні з метою безпеки львів’ян частина комплексу буде обгороджено турнікетами, щоб було попередження, що є частина плит, які можуть фізично підпасти. Другий пункт — можливість музеєфікації та демонтажу. Потрібна чітка дорожня карта, що потрібно для цього зробити і скільки це буде коштувати, бо сама конструкція є великою і будь-яке прийняте рішення вимагатиме певної суми коштів, відповідальності, чітких термінів.

Окрім того, ми проговорили і домовились, що запускаємо процедуру оголошення архітектурного конкурсу, щоб чітко показати і знати як ця територія буде функціонувати, працювати, так як поруч є парк та Академія Сухопутних військ і разом вони якось повинні жити. Окрім того, є ряд інфраструктурних питань, які потрібно вирішити», – розповів заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

«Що стосується декомунізації, то Інститут національної пам’яті дав відповідь про те, що юридично цей пам’ятник не підпадає під закон про декомунізацію. І тому рішення про його знесення є виключно відповідальністю місцевих органів самоврядування», – додав Юліан Чаплінський.

«Якщо громада Львова більшістю вважатиме, що цей монумент потрібно знести, то очевидно, що це питання має вирішитись на рівні сесії депутатів міської ради. В будь-якому випадку цей демонтаж не є звиклим демонтажем, де краном можна потягнути і перенести конструкції. Це тонни залізобетону, бо за радянських часів це робилося дуже скрупульозно, і міська рада повинна виділити гроші на відповідні роботи, на проект демонтажу, має бути погоджений кошторис і тоді вже можуть починатись якісь дії. Це не є простий процес.

Якщо більшість львів’ян за те (демонтаж, – авт), то ми повинні це покласти в законне русло і зробити це цивілізовано, ніж говорити про якісь самовчинні знесення. Основні дві думки, які комісія висловила, це демонтаж і можлива музеєфікація цього комплексу. Музеєфікація – річ, яка може бути і як реконструйована площа, і як частковий демонтаж, так і повний демонтаж для переселення в музеї. Тобто це є тема для наступних зустрічей і обговорення», – зазначив Юліан Чаплінський.

«Трошки більше року тому був проведений цікавий воркшоп за участі студентів з різних міст щодо Парку культури. І однією з дуже цікавих ідей було, а було це ще задовго до того, як почалася розмова про цей монумент, засклити цю стеллу за скульптурою скляним кубом з формуванням оглядової тераси в сторону Цитадельної гори. І навіть була ідея про формування канатної дороги з цієї площі на Цитадель вздовж алеї парку. Ці ідеї студентів є одним з десятків прикладів, як можна знівелювати вплив самого монументу, але використавши його конструкції, на які колись місто потратило гроші. Тобто варіантів дуже багато, і ми б хотіли, щоб це питання вирішити не простим демонтажем, а креативніше, максимально використавши конструкції», – розповів Юліан Чаплінський.

За його словами, яскравим прикладом є європейські країни, в яких намагаються максимально використовувати наявні ресурси.

«Якщо вони ріжуть вітряк, який вже своє відпрацював, то вони роблять з нього дитячий майданчик. І таких прикладів є дуже багато. Потрібно вчинити креативніше, ніж просто зірвати і залишити порожнє місце», – зазначив Юліан Чаплінський.

Як повідомляв Львівський портал, міського голову Львова та його команду звинуватили у саботажі закону про декомунізацію. Відтак міській владі поставили ультиматум: якщо мерія не демонтує Монумент Слави на Стрийській до кінця року, його знесуть самовільно.

Водночас у прес-службі ЛМР 10 липня поінформували про те, що частину Монументу Слави демонтують у зв’язку з аварійним станом пам’ятника.

Під час сесійного засідання 11 травня депутати облради ініціювали звернення до ЛМР і Андрія Садового щодо демонтажу Монументу Слави на вулиці Стрийській.

Відтак у Львові створили робочу групу для розгляду пропозицій та вирішення питання експонування пам’ятника Монумент Слави на вул. Стрийській.

Також додамо, що на початку червня невідомі облили Монумент Слави червоною фарбою.