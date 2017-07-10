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У мешканця Львівщини поліцейські вилучили незареєстровану зброю

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Правоохоронці вилучили у дрогобиччанина незареєстровану рушницю та боєприпаси.Зброя та набої у зловмисника вилучені. За фактом відкрите кримінальне провадження. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.

В квартирі 33-річного мешканця міста Дрогобич 7 липня правоохоронці  провели санкціонований обшук у межах кримінального провадження за ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), відкритого працівниками Залізничного відділу поліції.

Під час огляду помешкання  правоохоронці виявили 17 патронів калібру 9 мм до пістолета Макарова, 6 патронів калібру 5,45 мм до автомата Калашникова, запал до гранати, рушницю ІЖ -246, на яку чоловік не мавдокументів, та 30 патронів до неї калібру 32 мм.

Зброя та набої вилучені та скеровані на експертне дослідження, зараз встановлюється їх походження.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами абовибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у виглядіпозбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває.

 

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