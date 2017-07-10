У мережі стартував флешмоб на захист Академії сухопутних військ

Сьогодні у мережі стартував флешмоб на захист національної Академії сухопутних військ імені Сагайдачного у Львові, передає кореспондент Львівського порталу.

#Ні_нищенню_Академії_Сухопутних_військ_у_Львові. Мета акції – захистити навчальний заклад від реформування.

У флешмобі вже взяло участь чимало відомих львів’ян, зокрема народний депутат та ініціатор петиції Ігор Васюник, голова львівської обласної ради Олександр Ганущин, нардер Оксана Юринець та Ярослав Дубневич, колишній депутат Львівської облради, державний секретар Міністерства молоді та спорту України Олег Немчінов, координатор спільноти «Варта1», депутат ЛМР Ігор Зінкевич, голова правління у ГО «ВАРТА 700» Наталія Шелестак, Волонтер Ірина Яремк та політичний оглядач Дмитро Посипанко.

«У середу, 12 липня, Кабінет Міністрів України буде розглядати питання створення нового інституту танкових військ у Харкові. Результатом такого необдуманого рішення будуть не тільки значні видатки з державного бюджету, а й розвал НАТОвської концепції військової освіти та фактичне знищення Академії Сухопутних військ у Львові!», – Олександр Ганущин.

«Якщо у середу на Кабміні буде ухвалено ріення про реорганізацію Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, про переведення частини факультетів зі Львова до Харкова – то ми підемо всупереч заявленому нами курсу у напрямку до НАТО», – наголошує Оксана Юринець.

«Результатом такого емоційного, але аж ніяк не обгрунтованого рішення будуть не тільки значні видатки з державного бюджету, а й фактичне знищення Національної Академії Сухопутних військ у Львові як кузні патріотичних, фахових військових кадрів у час збройної агресії Росії!» – переконаний Олег Немчінов.

Ініціатор петиції на захист НАСВ імені Сагайдачного нардеп Ігор Васюник також взяв участь у флешмобі.

А також чимало відомих львів’ян й небайдужих…

Як раніше повідомляв Львівський портал, проти рішення Міноборони реформувати НАСВ у Львові висловилась Львівська обласна рада. Депутати міськради Львова також стали на захист Академії сухопутних військ.

Свою позицію висловив також нардеп Ігор Васюник: «Львівську академію сухопутних військ перетворюють в кузню кадрів «баяністів». Також із трибуни парламенту на захст АСВ стала нардеп Оксана Юринець.

Відомо, що нардепи готові вимагати відставки керівництва Міноборони за спробу знищення академії. Частина депутатів підписалася за недопущення «реформування» Академії сухопутних військ у Львові. Відповідні листи були скеровані прем’єр-міністру України Володимиру Гройсману, секретарю РНБО Олександру Турчинову та голові комітету парламенту з питань нацбезпеки й оборони Сергію Пашинському.

По тому Степан Полторак пообіцяв «не чіпати» Академіїсухопутних військ у Львові.

Попри те українці розпочали збір підписів проти знищення Національної академії сухопутних військ у Львові.

Детальніше читайте тут: Львів’яни вступили у «бій» за Національну Академію Сухопутних військ. А також тут: «Львівська Академія сухопутних військ залишиться видовим закладом України»?.