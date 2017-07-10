У Львові судитимуть жителя Херсонщини, що напав на іноземця

Львівські правоохоронці затримали жителя Херсонщини, причетного до розбійного нападу на іноземця. Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Личаківський відділ поліції 5 березня звернувся 23-річний громадянин однієї з африканських країн, який навчається у Львові. Заявник повідомив, що на вулиці Костя Левицького на нього напав незнайомий чоловік. Вдаривши студента в обличчя, зловмисник забрав з кишені його куртки мобільний телефон, вартість якого становить близько 10 000 гривень.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 24-річний житель Херсонської області. Він був затриманий в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні правопорушення за ч.1 ст.187 Кримінального кодексу України (розбій). Статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Обвинувальний акт та матеріали кримінального провадження скеровані до суду.