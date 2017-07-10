У Львові на вулиці на Мартовича та Дорошенка відреставрували дві історичні брами

Нещодавно в історичній частині міста було змонтовано дві відреставровані брами: на вул. Мартовича, 8 та вул. Дорошенка, 13. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Обидві брами реставрували місцеві фахівці у межах програми співфінансування проекту «Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова» (GIZ та ЛМР). За умовами програми частку від загальної вартості (30 %) реставрації сплачували мешканці будинків.

Основні роботи на вул. Мартовича, 8 полягали у виготовленні втрачених декоративних елементів та відновленні функціональності брами. Щоб повернути дверним полотнам автентичного вигляду, їх покрили фарбою і встановили за металевими решітками скляні шиби, які легко можна відкрити і помити зсередини.

За результатами дослідження на первинне пофарбування чорний колір старої брами замінили на зелений, оскільки саме цей колір присутній в оформленні сходової клітки будинку.

На вул. Дорошенка, 13 столярі модернізували існуючу браму, яка була в досить незадовільному стані. Було розроблене креслення брами, за яким, на прохання мешканців, у дверні стулки інтегрували віконні отвори. Таким чином, у під’їзд буде потрапляти денне світло. Також виготовлено нові дверні тафлі – їх майстри виконали з дуба.

Загалом, протягом 2010-2017 років у межах програми співфінансування реставрації дерев’яних вікон та брам, було відновлено понад 150 вхідних дверей (з них бл. 20 металевих).