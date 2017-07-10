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У Львові 16% сміттєвих майданчиків залишаються переповненими

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Станом сьогодні на ранок у місті з 1237 майданчиків житлового фонду перенакопиченими є 199 майданчиків, що становить 16%. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У розрізі районів: Шевченківський – 50 не вивезених майданчиків, Залізничний – 11, Франківський – 74, Сихівський – 64. Очищені всі майданчики у Галицькому та Личаківському районах.

Серед бюджетних установ з 221 майданчика перенакопиченими є 8 майданчиків (з них: 4 – біля закладів освіти, 4 – біля закладів охорони здоров`я), а це 4% від загальної кількості.

На перевантажувальних станціях знаходиться 3 тис. тонн не вивезеного сміття.

Львівська міська рада дякує усім громадам, мерам міст, які надали допомогу у вивезенні і захороненні ТПВ.

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