У Львові 16% сміттєвих майданчиків залишаються переповненими

Станом сьогодні на ранок у місті з 1237 майданчиків житлового фонду перенакопиченими є 199 майданчиків, що становить 16%. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У розрізі районів: Шевченківський – 50 не вивезених майданчиків, Залізничний – 11, Франківський – 74, Сихівський – 64. Очищені всі майданчики у Галицькому та Личаківському районах.

Серед бюджетних установ з 221 майданчика перенакопиченими є 8 майданчиків (з них: 4 – біля закладів освіти, 4 – біля закладів охорони здоров`я), а це 4% від загальної кількості.

На перевантажувальних станціях знаходиться 3 тис. тонн не вивезеного сміття.

Львівська міська рада дякує усім громадам, мерам міст, які надали допомогу у вивезенні і захороненні ТПВ.