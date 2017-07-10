ОСТАННІ НОВИНИ

Ryanair офіційно йде з України

|

Авіакомпанія Ryanair йде з України через недотримання раніше досягнутої угоди із міністерством інфраструктури України, посадовцями аеропорту «Бориспіль»та чинним директором Павлом Рябікіним. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Ryanair.

«Ми скасували запланований прихід до України після невиконання київським аеропортом угоди, яку підписали у березні цього року із Міністерством інфраструктури, посадовими особами аеропорту та чинним генеральним директором аеропорту паном Рябікіним», – пояснили у Ryanair.

В авіакомпанії зазначили, що аеропорт «Бориспіль» захищав авіакомпанії з високими тарифами, у тому числі «Міжнародні авіалінії України», і позбавив українських пасажирів доступу до дешевих авіаперельотів.

«Як наслідок, Ryanair не має іншого вибору, окрім скасування чотирьох нових маршрутів Києва та семи нових маршрутів Львова, що призведе до втрати понад 500 000 пасажирів та 400 робочих місць», – уточнили у компанії.

«Від імені українських відвідувачів та споживачів, ми шкодуємо, що Київський аеропорт продемонстрував, що Україна поки що не є достатньо зрілим або надійним місцем для бізнесу, щоб інвестувати цінні авіаційні потужності Ryanair. Ми також шкодуємо, що Львівський аеропорт став жертвою рішення Київського аеропорту», – сказав головний комерційний директор Ryanair Девід О’Брайен.

Відомо, що Ryanair тепер передасть заплановану потужність на конкуруючі ринки, як-от Німеччину, Ізраїль та Польщу та сподіваєься що в майбутньому ще налаготись співпрацю з Україною.

Нагадаємо, Ryanair в жовтні мала почати літати зі Львова до Кракова, Будапешта, Берліна, Вроцлава, Меммінгена, Ейндховена і Лондона.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Великолюбінський спиртзавод: порізати на брухт не можна залишити
Андрій КОТЕНСЬКИЙ, Львівський портал
Великолюбінський спиртзавод: порізати на брухт не можна залишити

На Львівщині не працює 8 із 11 спиртзаводів, які колись були провідними джерелами наповнення місцевих бюджетів. Частину ...

За музику сплачено
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
За музику сплачено

Останнім часом в ЗМІ все частіше з'являється інформація про те, що когось змушують заплатити космічний штраф за порушенн...

Баба з воза – коням легше. Що чекає на львів’ян з їхнім сміттям найближчим часом
Катерина РОДАК, Львівський портал
Баба з воза – коням легше. Що чекає на львів’ян з їхнім сміттям найближчим часом

На наступному пленарному засіданні Львівської міської ради, що відбудеться 29 червня, міським обранцям запропонують безп...

Self-made по-українськи
Ольга Карпусь, для Львівського порталу
Self-made по-українськи

Як правило, у сучасних реаліях для отримання високої посади на підприємстві необхідно мати або зв'язки, або гроші. Особл...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів