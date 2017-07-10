Ryanair офіційно йде з України

Авіакомпанія Ryanair йде з України через недотримання раніше досягнутої угоди із міністерством інфраструктури України, посадовцями аеропорту «Бориспіль»та чинним директором Павлом Рябікіним. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Ryanair.

«Ми скасували запланований прихід до України після невиконання київським аеропортом угоди, яку підписали у березні цього року із Міністерством інфраструктури, посадовими особами аеропорту та чинним генеральним директором аеропорту паном Рябікіним», – пояснили у Ryanair.

В авіакомпанії зазначили, що аеропорт «Бориспіль» захищав авіакомпанії з високими тарифами, у тому числі «Міжнародні авіалінії України», і позбавив українських пасажирів доступу до дешевих авіаперельотів.

«Як наслідок, Ryanair не має іншого вибору, окрім скасування чотирьох нових маршрутів Києва та семи нових маршрутів Львова, що призведе до втрати понад 500 000 пасажирів та 400 робочих місць», – уточнили у компанії.

«Від імені українських відвідувачів та споживачів, ми шкодуємо, що Київський аеропорт продемонстрував, що Україна поки що не є достатньо зрілим або надійним місцем для бізнесу, щоб інвестувати цінні авіаційні потужності Ryanair. Ми також шкодуємо, що Львівський аеропорт став жертвою рішення Київського аеропорту», – сказав головний комерційний директор Ryanair Девід О’Брайен.

Відомо, що Ryanair тепер передасть заплановану потужність на конкуруючі ринки, як-от Німеччину, Ізраїль та Польщу та сподіваєься що в майбутньому ще налаготись співпрацю з Україною.

Нагадаємо, Ryanair в жовтні мала почати літати зі Львова до Кракова, Будапешта, Берліна, Вроцлава, Меммінгена, Ейндховена і Лондона.