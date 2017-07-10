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Під Львовом вантажівка розтрощила легковик із людьми

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На Львівщині на трасі «Київ-Чоп» внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули дві людини. На місці події працює слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Сьогодні, 10 липня, близько 16.00 до правоохоронців надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталась на трасі «Київ-Чоп» неподалік села Чишки Пустомитівського району.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля ГАЗ-24 «Волга», 34-річний мешканець одного з сіл Пустомитівського району, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем «Мерседес».

Внаслідок зіткнення водій та пасажир «Волги», особу якого правоохоронці встановлюють, від отриманих травм померли на місці події. Правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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