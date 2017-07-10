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На Жовківському костомельному знову взялись «за старе»: спалюють мертвих тварин просто неба

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У Жовківському районі учора, 9 липня, на території ДП «Укрветсанзавод» підпалили тваринні рештки. Їдкий дим та сморід поширювався на декілька кілометрів. Про це у кометні Львівському порталу повідомив депутат Жовківської райради Ігор Муравський. Передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, на костомельному заводі знову почали утилізовувати рештки тварин, спалюючи їх просто неба.

«Близько 19 год., з району лісового масиву «Заруддя» почав стелиться густий чорний дим і сморід. Під’їхавши на місце, ми побачили, що на площі близько 30 м горять кості, полум’я досягало до 3 метрів», – повідомив він.

За словами депутата, на місце події приїхали пожежники та поліція.

«Горіло досить інтенсивно. Приїхало керівництво ДП…Колишній директор приїхав і повідомив, що це було самозагорання. Але реально воно не може само ніяк загорітися, це є свідомий підпал. Свідома утилізація рештків тваринного походження методом підпалу», – вважає І. Муравський.

Також він додав, що після скандального минулого заводу на Жовківщині дали другий шанс, дали можливість цивілізовано утилізовувати тваринні рештки.

«До 1 вересня дали їм змогу запуститись  і утилізувати всі рештки.  Вся продукція, що буде йти, буде мати графік і список підприємств, звідки отримуватимуть рештки», – повідомив депутат.

Проте, як каже І. Муравський, підприємство досі намагається працювати за старими “схемами”.

Водночас після учорашньої події керівництво ДП «Укветсанзавод» скликає термінову нараду.

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