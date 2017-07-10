На Підзамче львів’янин перебігав через колію і потрапив під потяг

Вчора львів’янин перебігав через колію і потрапив під потяг. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

За інформацією чергового по Львівській дирекції залізничних перевезень 9 липня о 19:42 год. поблизу станції Підзамче, потягом №749 «Київ-Івано-Франківськ», травмовано 46-річного жителя міста Львова, який перебігав залізничну колію.

Чоловіка госпіталізовали до Львівської міської лікарні швидкої медичної допомоги. Затримки руху залізничного транспорту не було. Причина події – з’ясовується. Проводиться дослідча перевірка.

За інформацією прес-служби ЛМР, чоловік, який перебігав залізничну колію був у стані алкогольного сп’яніння.