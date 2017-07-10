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На Львівщині судитимуть екс-посадовців Держкомзему, які завдали збитків на понад три мільйони гривень

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На Львівщині судитимуть колишніх посадовців районного управління Держкомзему за заподіяння збитків державі на суму понад 3,7 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-слжбі прокуратури у Львівській області.

За процесуального керівництва Городоцької місцевої прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду кримінальні провадження за фактом службової недбалості колишнього керівника та його заступника одного із районних управлінь Держкомзему у Львівській області.

Останні, здійснювали неналежний розгляд технічної документації під час передачі у приватну власність громадян земельних ділянок без встановлення їх фактичного місця розташування та цільового призначення, що призвело в подальшому до незаконної передачі земель загальною площею 1,8 га та вартістю понад 3,7 млн грн.

Дії посадовців кваліфіковано за ч.2 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Окрім цього, з метою забезпечення повернення вказаних земельних ділянок у власність держави, на них накладено арешт.

Зазначимо, що за вчинення даного кримінального правопорушення посадовцям загрожує покарання до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом до 750 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або без такого.

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