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На Львівщині майор зажадав 500 доларів за сприяння у працевлаштуванні рятувальника

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На Львівщині СБУ затримала на хабарі начальника однієї з пожежо-рятувальних частин ДСНС. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі СБУ.

Майор цивільного захисту вимагав 500 доларів від кандидата на службу в очолюваний ним підрозділ за пришвидшення оформлення документів та безперешкодне працевлаштування.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії.

 

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