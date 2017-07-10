На Львівщині майор зажадав 500 доларів за сприяння у працевлаштуванні рятувальника

На Львівщині СБУ затримала на хабарі начальника однієї з пожежо-рятувальних частин ДСНС. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі СБУ.

Майор цивільного захисту вимагав 500 доларів від кандидата на службу в очолюваний ним підрозділ за пришвидшення оформлення документів та безперешкодне працевлаштування.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії.