На Львівщині чоловік тричі ошукав жінку, нібито збираючи гроші на АТО

На Львівщині раніше судимий зловмисник тричі обікрав мешканку Стебника та ще й вчинив щодо неї шахрайські дії. Працівники Дрогобицького відділу поліції повідомили 27-річному зловмиснику, уродженцю Перемишлянського району, про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

У минулому підозрюваний вже мав проблеми із законом – був засуджений до чотирьох років позбавлення волі за крадіжки.

У квітні цього року, нібито збираючи гроші для бійців АТО, зловмисник заволодів коштами мешканки міста Стебник у сумі 25 тисяч 500 гривень.

Окрім того, чоловік тричі скоїв крадіжки з помешкання жінки. Заходячи до неї додому під приводом збору коштів для бійців АТО, він тричі невеликими сумами викрадав у потерпілої її заощадження, аж поки та не помітила, що картонна коробка, у якій зберігались гроші, порожня.

Слідчі Дрогобицького відділу поліції за цими фактами відкрили кримінальне провадження та повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.190(шахрайство) та ч.2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.