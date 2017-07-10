Львівська ОДА знову шукає працівників

Департамент внутрішньої та інформаційної політики Львівської облдержадміністрації запрошує на роботу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.
Департамент оголошує конкурс на зайняття вакантних посад:
- провідного спеціаліста відділу організації заходів та проектів управління внутрішньої та молодіжної політики департаменту внутрішньої та інформаційної політики;
- головного спеціаліста відділу прес-служби управління інформаційної політики департаменту внутрішньої та інформаційної політики;
- спеціаліста відділу інформації та поліграфії управління інформаційної політики департаменту внутрішньої та інформаційної політики.
Вимоги до професійної компетентності кандидатів на посаду державної служби: вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, без досвіду роботи, вільне володіння державною мовою.
Для участі у конкурсі слід подати такі документи:
– копія паспорта громадянина України;
– письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;
– письмова заява, в якій кандидат повідомляє, що до нього не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно нього відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
– копія (копії) документа (документів) про освіту;
– посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
– заповнена особова картка встановленого зразка;
– декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.
Термін прийняття документів – до 25 липня.
Документи необхідно подати за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 410, до 25 липня.
Детальнішу інформацію можна дізнатись за контактним телефоном: (032) 261 27 40, Софія Курман.