Львівська ОДА знову шукає працівників

Департамент внутрішньої та інформаційної політики Львівської облдержадміністрації запрошує на роботу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

Департамент оголошує конкурс на зайняття вакантних посад:

провідного спеціаліста відділу організації заходів та проектів управління внутрішньої та молодіжної політики департаменту внутрішньої та інформаційної політики;

головного спеціаліста відділу прес-служби управління інформаційної політики департаменту внутрішньої та інформаційної політики;

спеціаліста відділу інформації та поліграфії управління інформаційної політики департаменту внутрішньої та інформаційної політики.

Вимоги до професійної компетентності кандидатів на посаду державної служби: вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, без досвіду роботи, вільне володіння державною мовою.

Для участі у конкурсі слід подати такі документи:

– копія паспорта громадянина України;

– письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

– письмова заява, в якій кандидат повідомляє, що до нього не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно нього відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

– копія (копії) документа (документів) про освіту;

– посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

– заповнена особова картка встановленого зразка;

– декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Термін прийняття документів – до 25 липня.

Документи необхідно подати за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 410, до 25 липня.

Детальнішу інформацію можна дізнатись за контактним телефоном: (032) 261 27 40, Софія Курман.