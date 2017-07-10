Чим здивує фестиваль «Ніч у Львові». Програма заходів

У Львові з 14 по 16 липня проходитиме XIII Фестиваль «Ніч у Львові». На мешканців та гостей міста чекають цікаві екскурсії, майстер-класи, літературні читання, концерти та вистави. Про це у Facebook повідомляють організатори заходу, передає Львівський портал.

«Нічні атракції стали ще однією туристичною цікавинкою Львова. Так культурне життя Львова продовжується до глибокої ночі.

Вперше «Ніч у Львові» відбулася як промо-акція у 2011р. і уже переросла у повноцінний фестиваль, який максимально концентрує культурне життя і дозволяє переосмислити культурний простір Львова. Це не просто екскурсії музеями вночі», – наголошують організатори.

Фото: Духовна велич Львова