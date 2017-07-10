Частина львівських тролейбусів курсує не за маршрутом

У зв’язку з обривом контактної мережі на кільці вулиць В.Великого – Кульпарківська – І.Виговського, тролейбуси № 2, 3, 10 не курсують за звичним маршрутом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«О 16.50 год. стався обрив контактної мережі на кільці вулиць В.Великого –Кульпарківська – І.Виговського. У зв’язку з цим, тролейбуси № 2, 3, 10 не курсують за звичним маршрутом. Зараз на місці обриву працює служба з обслуговування контактної мережі ЛКП «Львівелектротранс». До 19.00 роботи будуть завершені і тролейбуси № 2, 3, 10 курсуватимуть за звичним для них маршрутом», – повідомив начальник відділу із зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар.

Адміністрація ЛКП «Львівелектротранс» просить вибачення за тимчасові незручності пов’язані з ліквідацією аварійної ситуації на контактній мережі.